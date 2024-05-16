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Хэмилтон назвал пилота, которого посадил бы на свое место

Сэр Льюис считает, что Мерседес должен дать шанс юному таланту.
Вчера, 22:27
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон признался, кого бы хотел видеть на своем месте.

Напомним, британец покинет немецкую команду по завершении сезона и перейдет в Феррари. Кто заменит Хэмилтона в Мерседес все еще неизвестно.

При этом сам сэр Льюис считает, что команда должна дать шанс молодому Кими Антонелли.

"Честно говоря, я понятия не имею о планах Тото, но лично я бы на его месте сделал ставку на юниора. Если бы это было моей работой, я бы взял Кими.

Также я считаю Карлоса Сайнса великолепным гонщиком. И где бы он в итоге ни оказался – я считаю, что его приход пойдет на пользу любой команде", - приводит слова Хэмилтона racingnews365.

С расписанием гран-при Эмилии-Романьи вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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