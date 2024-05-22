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Ферстаппен считает, что на Гран-при Монако успехи Макларен ничего не дадут

Этап будет традиционно суматошным.
Сегодня, 14:59
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен считает, что последние успехи Макларен на помогут им в Монте-Карло.

Напомним, в Имоле пилоты Макларен были очень близки к Ферстаппену, Норрис имел все шансы обойти нидерландца.

Однако Макс уверен, что в Монако все придется начинать с нуля, так как Гран-при там по традиции суматошное. Чтобы выиграть там гонку, нужно сделать все идеально.

"Это ничего не значит, потому что на Гран-при Монако все снова будет совершенно по-другому. Но да, как вы сами можете видеть, сейчас отрывы стали минимальными. В последней гонке я был чуть быстрее на медиуме, а вот затем, уже на харде, темп был не таким высоким.

И в итоге мы приехали на финиш примерно в том же положении, в котором стартовали в гонке. Борьба была очень плотной, а Гран-при Монако всегда получается довольно напряженным и  суматошным.

В Монако ты должен все сделать идеально, чтобы собрать хороший круг в квалификации, должен суметь заставить шины работать на ключевых этапах заезда, а это всегда непросто. Гран-при Монако в этом смысле действительно особенный этап", - цитирует Ферстаппена racingnews365.

С расписанием гонок текущего сезона вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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