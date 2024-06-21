Ферстаппен: Доминирование Ред Булл на Гран-при Испании не вернется

Нидерландец ожидает еще один непростой уик-энд для своей команды.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен считает, что его команда не сможет вернуть в Испании то доминирование, которое было на старте сезона-2024.

Несмотря на то, что трек в Барселоне подходит "быкам", трехкратный чемпион мира отметил то, как соперники приблизились к ним в этом году.

"Нет, я не думаю, что это будет похоже на начало сезона. Мы знаем, что обычно на этой трассе наши машины должны иметь преимущество", - цитирует Макса Motorsport.

"Я знаю, что все быстро наверстывают упущенное, поэтому все чувствуют себя вполне уверенно. Но если вы сравните это с несколькими последними гонками, которые мы провели, то эта трасса должна лучше подходить нам. Но все же нам нужно убедиться, что у нас все в порядке с балансом".

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Слова Ферстаппена частично подтвердились результатами первой практики, которую выиграл Ландо Норрис из МакЛарен. Сам же Макс установил второй результат.

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