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Пилот Формулы-1 выразил заинтересованность в участии в 24 часах Ле-Мана

Как оказалось, у Пьера Гасли есть "особенная связь" как с городом Ле-Маном, так и трассой.
Сегодня, 21:30
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Несколькими днями ранее завершилась гонка на выносливость - 24 часа Ле-Мана.

Победу в заезде завоевал экипаж Феррари в составе Никаса Нильсена, Антонио Фуоко и Мигеля Молины. Пилот команды Формулы-1 Альпин Пьер Гасли посетил гонку, которая ему очень понравилась.

"Я думаю, это мечта каждого ребенка. Я смотрел эту гонку с тех пор, как был вот настолько высоким (указывает на землю)", - цитирует француза Motorsport.

"На самом деле я пять лет прожил в Ле-Мане, учился здесь, и у меня очень особенная связь с этим городом и этой трассой. Конечно, когда-нибудь выиграть Ле-Ман - моя мечта. Посмотрим. На данный момент я полностью сосредоточен на Формуле-1".

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"Было необычно наблюдать за гонкой, сидя в кроссовках и джинсах. Надеюсь, однажды я смогу сесть в хорошую машину и принять участие в Ле-Мане".

Ранее стало известно, что Альпин может лишиться статуса заводской команды Формулы-1 из-за потенциального решения относительно силовых установок.

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