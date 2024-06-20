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Автоспорт

Сайнс в ближайшее время примет решение насчет своего будущего в Формуле-1

Испанец не хочет ждать, пока у него не останется никакого выбора.
Сегодня, 20:37
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Феррари Карлос Сайнс не желает "больше ждать", чтобы решить, в составе какой команды Формулы-1 он будет выступать в 2025 году, сообщает Motorsport.

Испанский гонщик надеется, что его будущее будет обеспечено в ближайшие недели.

"Решение будет принято очень скоро. Я не хочу больше ждать. Я думаю, что дело дошло до того, что оно явно вытесняет пространство из моей головы на несколько недель и месяцев. Очевидно, что пришло время принять решение", - сказал Сайнс.

"Я все еще не уверен. Так или иначе, я обсуждаю этот вопрос со своей командой и провожу мозговой штурм".

Напомним, что у Карлоса Сайнса не будет возможности выступать за топовую команду серии.

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Феррари решила заменить его Льюисом Хэмилтоном, которого в свою очередь Мерседес собирается заменить юным воспитанником Андреа Кими Антонелли.

В МакЛарен у Ландо Норриса и Оскара Пиастри действуют долгосрочные контракты, а Ред Булл решил продлить контракт с Серхио Пересом.

Ожидается, что Сайнс будет выбирать между Уильямс и Ауди (нынешний Заубер), которые предлагают 29-летнему гонщику место в команде.

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