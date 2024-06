Бриаторе вернулся в Формулу-1, став советником Альпин

Альпин в социальных сетях объявил о возвращении бывшего руководителя Рено Флавио Бриаторе.

Скандальный итальянец занял должность должность консультанта, вернувшись в Формулу-1 спустя 14 лет после того, как он был вынужден уйти из-за участия в "Крэшгейте".

"Команда BWT Alpine F1 может подтвердить, что Флавио Бриаторе был назначен генеральным директором Renault Group Лукой де Мео своим исполнительным советником подразделения Формулы-1", - говорится в заявлении команды.

"Бриаторе сосредоточится преимущественно на областях команды высшего уровня, включая поиск лучших талантов и предоставление информации о рынке пилотов, бросая вызов существующему проекту, оценивая текущую структуру и консультируя по некоторым стратегическим вопросам в спорте".

BWT Alpine F1 Team announces Flavio Briatore as Executive Advisor



BWT Alpine F1 Team can confirm that Flavio Briatore has been appointed by Renault Group CEO Luca de Meo as his Executive Advisor for the Formula One Division. pic.twitter.com/KAdNVkQBPP