Бриаторе вернулся в Формулу-1, став советником Альпин

Альпин в социальных сетях объявил о возвращении бывшего руководителя Рено Флавио Бриаторе.

Скандальный итальянец занял должность должность консультанта, вернувшись в Формулу-1 спустя 14 лет после того, как он был вынужден уйти из-за участия в "Крэшгейте".

"Команда BWT Alpine F1 может подтвердить, что Флавио Бриаторе был назначен генеральным директором Renault Group Лукой де Мео своим исполнительным советником подразделения Формулы-1", - говорится в заявлении команды.

"Бриаторе сосредоточится преимущественно на областях команды высшего уровня, включая поиск лучших талантов и предоставление информации о рынке пилотов, бросая вызов существующему проекту, оценивая текущую структуру и консультируя по некоторым стратегическим вопросам в спорте".

BWT Alpine F1 Team announces Flavio Briatore as Executive Advisor



BWT Alpine F1 Team can confirm that Flavio Briatore has been appointed by Renault Group CEO Luca de Meo as his Executive Advisor for the Formula One Division. pic.twitter.com/KAdNVkQBPP — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 21, 2024

Флавио Бриаторе помог командам Бенеттон и Рено добиться своих самых успешных лет в Формуле-1, когда они выиграли титулы чемпиона мира с Михаэлем Шумахером (1994, 1995) и Фернандо Алонсо (2005, 2006).

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Однако его пребывает во французском коллективе завершилось одним из самых громких скандалов в Ф1 - "Крэшгейт" на Гран-при Сингапура-2008.

Он подал в отставку и первоначально получил пожизненную дисквалификацию от ФИА. Однако 74-летний итальянец сумел отменить это решение во французском Трибунале большой инстанции в 2010 году.

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