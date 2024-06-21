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Бриаторе вернулся в Формулу-1, став советником Альпин

Фанаты напряглись в ожидании Гран-при Сингапура.
Сегодня, 16:34
Флавио Бриаторе / Getty Images
Флавио Бриаторе / Getty Images

Альпин в социальных сетях объявил о возвращении бывшего руководителя Рено Флавио Бриаторе.

Скандальный итальянец занял должность должность консультанта, вернувшись в Формулу-1 спустя 14 лет после того, как он был вынужден уйти из-за участия в "Крэшгейте".

"Команда BWT Alpine F1 может подтвердить, что Флавио Бриаторе был назначен генеральным директором Renault Group Лукой де Мео своим исполнительным советником подразделения Формулы-1", - говорится в заявлении команды.

"Бриаторе сосредоточится преимущественно на областях команды высшего уровня, включая поиск лучших талантов и предоставление информации о рынке пилотов, бросая вызов существующему проекту, оценивая текущую структуру и консультируя по некоторым стратегическим вопросам в спорте".

Флавио Бриаторе помог командам Бенеттон и Рено добиться своих самых успешных лет в Формуле-1, когда они выиграли титулы чемпиона мира с Михаэлем Шумахером (1994, 1995) и Фернандо Алонсо (2005, 2006).

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Однако его пребывает во французском коллективе завершилось одним из самых громких скандалов в Ф1 - "Крэшгейт" на Гран-при Сингапура-2008.

Он подал в отставку и первоначально получил пожизненную дисквалификацию от ФИА. Однако 74-летний итальянец сумел отменить это решение во французском Трибунале большой инстанции в 2010 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флавио Бриаторе Альпин

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