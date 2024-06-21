"Я - гений Формулы-1": Бриаторе поделился планами относительно работы в Альпине

Новый исполнительный советник Альпин Флавио Бриаторе имеет грандиозные планы на будущее.

Напомним, итальянский бизнесмен неожиданно вернулся в Формулу-1 после длительной дисквалификации.

Бриаторе заявил, что он гений этого бизнеса и он сможет вернуть Альпин в топ-4 всего за два года.

"Все случилось не вчера, мы обсуждали это месяцами. У меня отличные ощущения от Луки де Мео, я действительно считаю его гением. Единственная недостающая деталь – Формула-1, но, думаю, я гений Ф-1, так что мы нашли друг друга.

Моя роль проста. Я буду отчитываться перед президентом, а затем мы вместе будем принимать решения. Это очень важная роль, потому что я буду работать напрямую с президентом компании, группы Рено. Также я буду взаимодействовать с Бруно Фаменом, с новым техническим директором, со всеми. Я буду заниматься всем понемногу.

Что я привнесу, так это культуру побед, гоночный дух. Это позволяло мне выигрывать с Рено и Бенеттоном. Команду составляют люди. Технологии поменялись, но на первом месте люди. Все вместе мы должны быть убеждены в том, что способны это сделать, что Альпин может подняться в топ-4 за два года", - цитирует Бриаторе Motorsport.

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