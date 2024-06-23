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Хэмилтон: Наибольшее беспокойство вызывают две Феррари позади нас

Пилот Мерседес ожидает плотную борьбу.
Сегодня, 10:43
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от воскресной гонки в Испании.

Напомним, что по результатам квалификации пилоты Мерседес стартуют с третьего и четвертого мест.

Британец считает, что гонка будет очень тяжелой, так как все соперники очень быстры, однако команда надеется достичь успеха за счет стратегии.

"Бороться за победу в гонке будет трудно. Мне кажется, что Макс и Ландо будут очень быстры. Позиция на трассе здесь решает все, так что я надеюсь, что мы с Джорджем сможем надавить на лидеров, действовать за счет стратегии. Завтра все будет зависеть от работы с шинами.

Наибольшее беспокойство вызывают две Феррари позади нас. Нас всех разделяет 0,05 секунды – от 3-го до 6-го места. В этот уик-энд они обновили машину. У них отличный темп на длинной дистанции, так что нам, скорее, нужно будет работать как одна команда и постараться удержать позиции", - приводит слова Хэмилтона Racer.

Напомним, Гран-при Испании стартует 23 июня в 16:00 по киевскому времени.

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