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Автоспорт

Уильямс объявил о приходе в команду 26 новых инженеров

Среди них также оказались многие новые главы отделов.
Сегодня, 09:06
Уильямс / Getty Images
Уильямс / Getty Images

Уильямс подписал контракты сразу с целой группой инженеров, пишет Autosport.

Если точнее, то команда из Гроу подписала сразу 26 человек, часть из которых займет руководящие должности.

Среди них два человека из Альпин: Мэтт Харман - бывший технический директор и Ричард Фрит - бывший руководитель отдела производительности.

Также у Уильямс теперь будет работать бывший главный специалист по аэродинамике Хаас Хуан Молина, бывший главный конструктор Ред Булл Стив Уинстнэнли, а также бывший глава отдела анализа производительности Феррари Фабрис Монкад.

Все они займут различные руководящие посты, однако смогут приступить к работе в разное время. Некоторые специалисты начнут работу сразу, кто-то после летнего перерыва, а Фрит - и вовсе в 2025 году.

Напомним, что в этот уик-энд состоится Гран-при Австрии.

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