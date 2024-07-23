Марко: Ред Булл срочно нужен летний перерыв

Советник Ред Булл Гельмут Марко признал, что у команды большие проблемы.

Напомним, что в последних трех гонках Ферстаппен победил лишь раз, а у Переса уже давно наблюдаются проблемы.

При чем в Венгрии Макс срывался по радио на команду, а в итоге очень глупо столкнулся с Хэмилтоном, лишив себя подиума.

"Нам срочно нужен летний перерыв в чемпионате. По итогам трех первых гонок этого сезона мы считали, что нас ждет что-то похожее на прошлый чемпионат, но потом ситуация внезапно изменилась.

Макс к такому не привык, да и мы немного отвыкли от такой борьбы с прямыми конкурентами. Разумеется, такая борьба повышает интерес и зрителей, и журналистов, нам же нужно перетерпеть эту ситуацию и и в конце концов взять ее под контроль.

Мы по-прежнему лидируем и в личном зачете, и в Кубке конструкторов. Впереди еще много гонок, так что нам не стоит делать вид, что все уже потеряно. Но мы точно не можем позволить себе допускать столь очевидные и дешевые ошибки", - приводит слова Марко Crash.

Ранее также сообщалось, что Альпин может перейти на чужие моторы.

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