iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Марко: Ред Булл срочно нужен летний перерыв

У команды наметились проблемы.
Сегодня, 00:57
Гельмут Марко и Макс Ферстаппен / Getty Images
Гельмут Марко и Макс Ферстаппен / Getty Images

Советник Ред Булл Гельмут Марко признал, что у команды большие проблемы.

Напомним, что в последних трех гонках Ферстаппен победил лишь раз, а у Переса уже давно наблюдаются проблемы.

При чем в Венгрии Макс срывался по радио на команду, а в итоге очень глупо столкнулся с Хэмилтоном, лишив себя подиума.

"Нам срочно нужен летний перерыв в чемпионате. По итогам трех первых гонок этого сезона мы считали, что нас ждет что-то похожее на прошлый чемпионат, но потом ситуация внезапно изменилась.

Макс к такому не привык, да и мы немного отвыкли от такой борьбы с прямыми конкурентами. Разумеется, такая борьба повышает интерес и зрителей, и журналистов, нам же нужно перетерпеть эту ситуацию и и в конце концов взять ее под контроль.

Мы по-прежнему лидируем и в личном зачете, и в Кубке конструкторов. Впереди еще много гонок, так что нам не стоит делать вид, что все уже потеряно. Но мы точно не можем позволить себе допускать столь очевидные и дешевые ошибки", - приводит слова Марко Crash.

Ранее также сообщалось, что Альпин может перейти на чужие моторы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

Статьи по теме

Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Ред Булл решил проблему, из-за которой Ферстаппен мог перейти в Мерседес Ред Булл решил проблему, из-за которой Ферстаппен мог перейти в Мерседес
Ферстаппен: Некоторым в Ред Булл нужно проснуться - не все понимают нынешнюю ситуацию Ферстаппен: Некоторым в Ред Булл нужно проснуться - не все понимают нынешнюю ситуацию
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Формула 100:57
Марко: Ред Булл срочно нужен летний перерыв
Европа00:35
Флик рассказал, как при его руководстве изменится игра Барселоны
Формула 100:10
Альпин ведет переговоры о поставках двигателей Мерседес
Вчера, 23:40
Украина23:40
Португальский гранд объяснил сходство форм с полтавской Ворсклой
Европа23:05
Манчестер Юнайтед может перехватить еще одного игрока у Милана с согласованным контрактом
Европа22:30
Лидер Манчестер Юнайтед провел отпуск с экс-игроком клуба
Киберспорт22:07
Сборная Украины оформила камбек против белоруси и вышла в финальную часть IESF-2024
Европа21:59
Не Лунин: Челси нашел усиление вратарской линии в клубе Ла Лиги
Европа21:42
Барселона заверила Уильямса, что найдет деньги до 12 августа
Киберспорт21:20
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi впервые более чем за два года на первом месте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK