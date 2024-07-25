Ред Булл может заменить Переса во время летнего перерыва

Ред Булл рассматривает замену в составе пилотов на оставшуюся часть сезона, пишет Motorsport.

Издание утверждает, что во время летнего перерыва руководство "быков" может рискнуть пойти на серьезные изменения.

Серхио Перес может лишиться своего кок-пита, а его заменит Даниэль Риккардо. Маловероятно, что мексиканец согласится на понижение в РБ, а потому попросту покинет пелотон.

А вот место Риккардо в команде в таком случае займет Лиам Лоусон, который в конце месяца проведет сеъмочный день на старом и актуальном болидах РБ.

Юки Цунода также мог бы получить шанс на повышение, однако Кристиан Хорнер продолжает поддерживать именно Даниэля.

Ранее также сообщалось, что Хаас определился с пилотами на сезон-2025.

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