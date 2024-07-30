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Марко - о составе пилотов: В 2025-м карты вновь перетасуются

В команде не гарантируют Пересу и Риккардо контракты на следующий сезон.
Сегодня, 22:28
Гельмут Марко / Getty Images
Гельмут Марко / Getty Images

Специальный советник Ред Булл Гельмут Марко признал, что в следующем сезоне в команде могут произойти перестановки.

Напомним, Ред Булл не стал менять Серихо Переса во время летнего перерыва, что вызвало у многих недоумение.

Однако Марко отметил, что вскоре РБ и Ред Булл вновь встанет перед выбором пилотов.

"Перес останется. Мы хотим, чтобы он вернулся к своей прежней форме. Риккардо тоже остается. Ничего не поменяется.

В 2025-м карты вновь перетасуются", - цитирует Марко F1-Insider.

Ранее также журналисты раскритиковали решение Ред Булл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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