Марко - о составе пилотов: В 2025-м карты вновь перетасуются
В команде не гарантируют Пересу и Риккардо контракты на следующий сезон.
Специальный советник Ред Булл Гельмут Марко признал, что в следующем сезоне в команде могут произойти перестановки.
Напомним, Ред Булл не стал менять Серихо Переса во время летнего перерыва, что вызвало у многих недоумение.
Однако Марко отметил, что вскоре РБ и Ред Булл вновь встанет перед выбором пилотов.
"Перес останется. Мы хотим, чтобы он вернулся к своей прежней форме. Риккардо тоже остается. Ничего не поменяется.
В 2025-м карты вновь перетасуются", - цитирует Марко F1-Insider.
Ранее также журналисты раскритиковали решение Ред Булл.
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