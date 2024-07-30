Журналисты Формулы-1: Кажется, Ред Булл покидает борьбу за Кубок конструкторов
Решение Ред Булл оставить Серхио Переса в команде было встречено недоумением.
Напомним, "быки" решили не менять мексиканского пилота из-за отстутствия вменяемых альтернатив.
Однако такое решение Ред Булл удивили и фанатов, и журналистов и остальных участников пелотона. Многие уже заявили, что команда решила не бороться за Кубок конструкторов.
"Похоже, Перес остается в Ред Булл. Если команда потеряет Кубок конструкторов из-за этого, то сможет винить лишь себя", – написал у себя в Твиттер Джо Сейвард.
В подобном ключе высказался и нидерландский обозреватель Олав Мол.
"Кажется, Ред Булл оставляет борьбу за Кубок конструкторов в этом году. Учитывая силу Макларен и потерявшегося Переса, решение выглядит непостижимым, если это правда", - написал журналист.
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