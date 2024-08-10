Вольфф: С уходом Хэмилтона в Мерседес начнется новая эра

Однако будет ли она успешной - большой вопрос.

Руководитель Мерседес Тото Вольфф признал, что команда пока не знает, каким будет ее будущее без Льюиса Хэмилтона.

Напомним, семикратный чемпион мира в следующем сезоне будет выступать за Феррари, а немецкая команда все еще не знает, что станет вторым пилотом.

Вольфф признал, что Льюис оказывал на команду огромное влияние и неизвестно, сможет ли Мерседес оставаться успешным без британца.

"Льюис Хэмилтон – не просто гонщик. Он настоящая икона – во многих смыслах. И для нас очевидно, что команда Мерседес и Формула-1 в целом получает больше внимания прессы именно благодаря Льюису.

С уходом Хэмилтона для Мерседес начнется новая эра. И я пока не знаю, кто будет самым важным гонщиком Мерседес в следующей эре. Я не знаю, сможет ли Мерседес быть столь же успешным, как с Хэмилтоном", - цитирует Вольффа GP Blog.

Ранее также сообщалось, что апелляцию против Кристиана Хорнера была отклонена.

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