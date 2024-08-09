Апелляция по делу о неправомерном поведении руководителя Ред Булл отклонена

Обвинения в адрес Кристиана Хорнера не будут пересмотрены.

Апелляция на расследование, которое оправдало руководителя Ред Булл Кристиана Хорнера в деле о неправомерном поведении, не была поддержана, сообщает Motorsport.

Накануне нынешнего сезона Формулы-1 Хорнер столкнулся с обвинениями в неправомерном поведении со стороны сотрудницы австрийской команды.

Это побудило Ред Булл провести внутреннее расследование под руководством независимого адвоката. После восьминедельного расследования жалобы на Хорнера были отклонены.

Затем сотрудница, отстраненная от работы по результатам расследования, решила обжаловать выводы проверки.

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Эта апелляция, которую рассматривал другой независимый адвокат, была отклонена.

Ред Булл обдумывает свои дальнейшие действия, в то время как сотрудница, которая все еще работает в команде, пока остается отстраненной. В то же самое время "быки" считают вопрос закрытым.

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