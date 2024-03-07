Ред Булл отстранил сотрудницу, которая обвинила Хорнера в неподобающем поведении

Значит ли это, что руководителя австрийской команды оклеветали?

Ред Булл отстранил от работы с сохранением зарплаты сотрудницу, которая обвинила руководителя команды Формулы 1 Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, сообщает Motorsport.

Хорнер был объектом 8-недельного расследования, в результате которого с него были сняты все обвинения. Это произошло накануне Гран-при Бахрейна, который открыл сезон 2024 года.

Хотя никаких дополнительных подробностей о результатах расследования предоставлено не было, издание отмечает, что одним из последствий стало принятие мер против сотрудницы, из-за которой и разгорелся весь скандал.

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Она продолжала работать в команде вплоть до этой недели, но теперь она была отстранена. Ред Булл не выступал с официальным заявлением по этому поводу, а представитель компании отказался подтверждать какие-либо детали, назвав это "внутренним делом".

Напомним, что сам Кристиан Хорнер считает, что за этим скандалом стоит отец Макса Ферстаппена Йос, которыж хочет, чтобы британца уволили из компании.

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