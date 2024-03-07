iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Пилот Макларен считает, что в этом сезоне еще есть надежда для других команд

Пиастри настроен оптимистично после Бахрейна.
Сегодня, 15:59
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Оскар Пиастри убежден, что в этом сезоне еще есть надежда обойти Ред Булл у других команд.

Во-первых, в первой гонке все были довольно близки между собой и каждая из команд улучшила свои прошлогодние результаты.

Плюс нельзя забывать о том, что Шарль Леклер оказался быстрее всех во время второго сегмента квалификации.

"По ощущениям, у нас есть некоторый повод для оптимизма и надежды. Будет интересно посмотреть, где мы окажемся в этот уик-энд.

Глядя на сильные и слабые стороны нашей машины в сравнении с машиной Ред Булл, я надеюсь, что в Саудовской Аравии мы сможем быть ближе к соперникам, как и на некоторых других трассах. В любом случае, все явно не так плохо, как было на некоторых этапах в прошлом году.

Наиболее важный для нас момент в том, что если бы в Бахрейне мы проехали круг на 0,2 секунды быстрее, то оказались бы на второй позиции. Или взять лучший круг Леклера во втором сегменте – с этим кругом он бы выиграл поул. Так что да, я думаю, что группа преследователей не так сильно отстает от Ред Булл", - приводит слова Пиастри Autosport.

С расписанием Гран-при Саудовской Аравии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оскар Пиастри

Статьи по теме

Подарки Леклера и шикарный Алонсо: итоги сезона Формулы 1 (часть 2) Подарки Леклера и шикарный Алонсо: итоги сезона Формулы 1 (часть 2)
Ферстаппен считает, что у МакЛарена лучшая пара пилотов среди всех команд после Ред Булл Ферстаппен считает, что у МакЛарена лучшая пара пилотов среди всех команд после Ред Булл
Чемпионы уже известны? Плевать!: пять причин, почему стоит досмотреть сезон Формулы 1 Чемпионы уже известны? Плевать!: пять причин, почему стоит досмотреть сезон Формулы 1
Ферстаппен-чемпион выиграл Гран-при Катара, МакЛарены оказались на подиуме Ферстаппен-чемпион выиграл Гран-при Катара, МакЛарены оказались на подиуме
Помочь журналистам

Видео

Ужасная ошибка Грабары в обзоре матча Манчестер Сити - Копенгаген
Ужасная ошибка Грабары в обзоре матча Манчестер Сити - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА18:35
Игрок Оклахомы потерял сознание во время матча с Портлендом
Европа18:32
С клуба, который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, могут снять очки
Бокс18:23
Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Евро-202418:00
Ребров объявляет состав сборной Украины на матчи плей-офф Евро-2024: онлайн-трансляция
НБА17:59
Сезон окончен? Таунс вылетел на неопределенный срок из-за разрыва мениска
Европа17:55
Холанд дерзко прокомментировал слова Трента о "ценности трофеев Ман Сити"
Бокс17:44
Гвоздик признался, что будет болеть за Бетербиева в его следующем бою
Украина17:33
Заря добыла уверенную победу над Минаем
Европа17:25
Совладелица Ньюкасла высказалась о привлечении саудовских клубов к Лиге чемпионов
Бокс17:22
"Пора уложить его спать": Джейк Пол дерзко отреагировал на анонс боя с Майком Тайсоном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK