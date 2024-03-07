Пилот Макларен считает, что в этом сезоне еще есть надежда для других команд

Оскар Пиастри убежден, что в этом сезоне еще есть надежда обойти Ред Булл у других команд.

Во-первых, в первой гонке все были довольно близки между собой и каждая из команд улучшила свои прошлогодние результаты.

Плюс нельзя забывать о том, что Шарль Леклер оказался быстрее всех во время второго сегмента квалификации.

"По ощущениям, у нас есть некоторый повод для оптимизма и надежды. Будет интересно посмотреть, где мы окажемся в этот уик-энд.

Глядя на сильные и слабые стороны нашей машины в сравнении с машиной Ред Булл, я надеюсь, что в Саудовской Аравии мы сможем быть ближе к соперникам, как и на некоторых других трассах. В любом случае, все явно не так плохо, как было на некоторых этапах в прошлом году.

Наиболее важный для нас момент в том, что если бы в Бахрейне мы проехали круг на 0,2 секунды быстрее, то оказались бы на второй позиции. Или взять лучший круг Леклера во втором сегменте – с этим кругом он бы выиграл поул. Так что да, я думаю, что группа преследователей не так сильно отстает от Ред Булл", - приводит слова Пиастри Autosport.

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