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Воулз: Уильямс жертвует настоящим ради будущего

Команда готова отстрадать два сезона, чтобы попытаться выйти в лидеры с новым регламентом.
Сегодня, 09:50
Джеймс Воулз / Getty Images
Джеймс Воулз / Getty Images

Руководитель Уильямс Джеймс Воулз рассказал, что команда уже готовится к новому регламенту.

Команда имеет собственный план, который подразумевает под собой раннюю подготовку к сезону-2026, жертвуя при этом предыдущими двумя. За счет этого Уильямс рассчитывает сократить отставание от других команд.

"Я инвестирую в 2026 год. На базе на прошлой неделе встал вопрос: "Счастливы ли мы тратить столько времени на работу над будущим, чтобы сейчас идти на компромисс?", и я скажу вам то же самое. Я на 100% уверен, что это правильно, потому что я не хочу быть седьмым, восьмым или девятым.

Я хочу, чтобы 2026 год был хорошим, в то время как остальные вокруг меня на пит-лейне сосредоточены на 2024 и 2025 годах. Не все могут работать над машиной 2026 года, но пока мы делаем все правильно, чтобы сократить отрыв, даже если произойдет худшее, меня это все равно устроит.

Что касается 2024 и 2025 годов, то мы пожертвовали настоящим ради будущего, и нам придется страдать из-за этого сейчас, а в сочетании с некоторыми технологическими изменениями, которые мы внесли, последствия оказались хуже, чем ожидалось", - рассказал Воулз Autosport.

Ранее также Тото Вольфф прокомментировал будущее Мерседес.

 

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