Бриаторе: Гонщик сейчас не имеет значения

Функционер считает, что команде нужно сосредоточиться на других вещах.

Исполнительный советник Альпин Флавио Бриаторе заявил, что команде сейчас не важен состав пилотов.

Напомним, что команда решила расстаться с Эстебаном Оконом и все еще неизвестно, кто будет напарником Пьера Галси в следующем сезоне.

Однако Бриаторе считает, что это не так важно, сейчас Альпин должен сосредоточиться на выстраивании эффективной команды и улучшениях болида.

"В данный момент задача заключается в том, чтобы собрать команду, выстроить ее – с коммерческой точки зрения, технической составляющей, менеджмента.

Гонщик сейчас не имеет значения. Значение гонщики будут иметь в 2026, 2027, 2028 году – тогда, когда гонщики смогут обеспечивать разницу.

Если у вас есть хорошая машина, вам нужен хороший гонщик. Если же ваша машина не работает…В данный момент наша задача заключается в том, чтобы направить усилия команды на техническую составляющую. Чтобы болид Альпин становился все лучше и лучше, чтобы он стал лучше в следующем году. Я верю в то, что в 2026 году мы увидим совершенно новую команду Альпин", - цитирует Бриаторе RaceFans.

Ранее также сообщалось, что Альпин готовит большой пакет обновлений болида.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!