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Бриаторе: Гонщик сейчас не имеет значения

Функционер считает, что команде нужно сосредоточиться на других вещах.
Сегодня, 13:28
Флавио Бриаторе / Getty Images
Флавио Бриаторе / Getty Images

Исполнительный советник Альпин Флавио Бриаторе заявил, что команде сейчас не важен состав пилотов.

Напомним, что команда решила расстаться с Эстебаном Оконом и все еще неизвестно, кто будет напарником Пьера Галси в следующем сезоне.

Однако Бриаторе считает, что это не так важно, сейчас Альпин должен сосредоточиться на выстраивании эффективной команды и улучшениях болида.

"В данный момент задача заключается в том, чтобы собрать команду, выстроить ее – с коммерческой точки зрения, технической составляющей, менеджмента.

Гонщик сейчас не имеет значения. Значение гонщики будут иметь в 2026, 2027, 2028 году – тогда, когда гонщики смогут обеспечивать разницу.

Если у вас есть хорошая машина, вам нужен хороший гонщик. Если же ваша машина не работает…В данный момент наша задача заключается в том, чтобы направить усилия команды на техническую составляющую. Чтобы болид Альпин становился все лучше и лучше, чтобы он стал лучше в следующем году. Я верю в то, что в 2026 году мы увидим совершенно новую команду Альпин", - цитирует Бриаторе RaceFans.

Ранее также сообщалось, что Альпин готовит большой пакет обновлений болида.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

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