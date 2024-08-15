Альпин планирует большое обновление болида, что станет основой для 2025 года

Альпин планирует "довольно большое" обновление, которое ляжет в основу болида 2025 года, сообщает Motorsport.

Французский коллектив проводит непростую кампанию 2024 года: на первых этапах сезона A524 был самым медленным болидом на стартовой решетке.

С тех пор в команде произошли серьезные изменения в структуре команды, в том числе уход технического директора Мэтта Хармана в Уильямс и уход руководителя команды Бруно Фамина.

Ближе к летнему перерыву команда сумела заметно улучшить ситуацию и теперь она регулярно борется за очки.

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Исполнительный технический директор Дэвид Санчес заявил, что ближе к концу сезона-2024 команда представит большое обновление, которое будет основой машины 2025 года.

Но при этом первое обновление стоит ждать уже спустя несколько гонок после выхода команд с летнего перерыва.

На данный момент Альпин занимает восьмое место в Кубке конструкторов, заработав 11 очков за 14 этапов.

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