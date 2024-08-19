Хэмилтон рассказал, когда собирается завершить карьеру

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон поделился мыслями о завершении карьеры.

39-летний гонщик, который в следующем сезоне будет выступать за Феррари, заявил, что намерен гоняться до тех пор, пока будет чувствовать себя конкурентноспособным.

"Нужно стараться выработать правильную стратегию и последовательность действий. Наступит ли момент, когда я перестану в достаточной степени любить гонки? Надеюсь, что этот момент никогда не наступит – в том смысле, что я никогда не разлюблю гонки. Но в какой-то момент я пойму, что мне нужно будет остановиться.

Я хочу быть уверен в том, что действительно выкладываюсь на максимуме, пока могу это делать, и в полной мере наслаждаться выступлениями в Ф-1. Наслаждаться делом, которым занимаюсь всю свою жизнь.

Вообще я беседовал со многими спортсменами, которые рано завершили карьеру – и многие из них говорили мне, что очень хотели бы провести еще один или два года в спорте. И что мне стоит продолжать гоняться до тех пор, пока я могу это делать. Но я все-таки не хочу продолжать выступать в гонках, если посчитаю, что стал недостаточно хорош", - цитирует Хэмилтона GP Blog.

Ранее также сообщалось, что Риккардо заменит Переса в случае неудачи мексиканца.

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