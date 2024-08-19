Риккардо является первым кандидатом на замену Пересу

В случае замены место в РБ займет Лиам Лоусон.

Пилот РБ Даниэль Риккардо является первым сменщиком Серхио Переса в Ред Булл, утверждает Лоренс Баретто.

Журналист пишет, что на текущий момент "быки" дадут шанс мексиканцу, однако если в течение нескольких гонок он его не использует, его заменит Риккардо.

Именно опытный австралиец является планом Б для Ред Булл. Если замена произойдет, что Чеко вылетит из команды насовсем, а место Риккардо в РБ займет Лиам Лоусон.

Подобная рокировка позволит Ред Булл оценить обоих пилотов, чтобы определиться с напарником Макса на сезон-2025.

При этом в команде также внимательно следят за прогрессом Исака Хаджара, который сейчас лидирует в Формуле-2.

Ранее также Motorsport сообщал, что Ред Булл наконец обратил внимание и на Цуноду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!