Ред Булл готов рассмотреть Цуноду в качестве потенциального напарника Ферстаппена

Для этого японцу нужно продолжать прогрессировать.

Мечта гонщика РБ Юки Цуноды представлять Ред Булл может стать реальностью.

Как сообщает Motorsport, "быки" могут рассмотреть 24-летнего японца в качестве второго пилота команды в 2025 году.

По словам генерального директора РБ Питера Байера, это произойдет, если Цунода будет стабильно добиваться результатов в оставшихся десяти гонках нынешнего сезона.

В июне было объявлено, что Цунода продлил контракт с РБ до конца 2025 года, но он не рассматривался в качестве потенциальной замены Серхио Переса, у которого хромают результаты.

Читай также: Руководитель Уильямс удивлен, почему Мерседес и Ред Булл не подписали Сайнса

Но стабильные выступления Юки заставили руководство австрийской команды обратить на него внимание.

Ранее Юки Цунода рассказал, что считает себя более совершенным пилотом, который готов к повышению в Ред Булл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!