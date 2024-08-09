"Я более совершенный пилот": Цунода готов к переходу в Ред Булл

Пилот РБ Юки Цунода считает, что теперь он готов сражаться на передовой Формулы-1, сообщает Motorsport.

Цунода всегда показывал вспышки скорости, но в прошлом его вспыльчивый характер часто его подводил. Японец признал, что умение контролировать свои эмоции было ключом к его будущему.

Сделав в этом сезоне еще один шаг вперед в производительности, 24-летний гонщик не стесняется заявить о своих правах на повышение в Ред Булл.

"Я чувствую себя более совершенным гонщиком. Когда я смотрю со стороны, раньше, даже несмотря на то, что мой один круг, или выступление, или мое вождение были в порядке, мне не хватало контроля над эмоциями", - сказал Юки.

"Если вы хотите перейти в топ-команду, эти вещи будут очень важны, потому что топ-команды ожидают более совершенного гонщика".

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"Поэтому я хотел улучшить эти качества и стать более совершенным гонщиком, чтобы никто не мог жаловаться на конкретные вещи. И теперь я чувствую себя готовым, в последних двух гонках мне удалось достичь этих целей".

В июне было объявлено, что Юки Цунода останется в РБ на пятый сезон в 2025 году.

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