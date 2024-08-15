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Автоспорт

Руководитель Уильямс удивлен, почему Мерседес и Ред Булл не подписали Сайнса

Джеймс Воулз ожидал большей конкуренции за испанского гонщика.
Сегодня, 09:55
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

В конце июля стало известно, что Карлос Сайнс продолжит карьеру в составе Уильямс.

Нынешний пилот Феррари ожидал предложений от Ред Булл и Мерседес, но они не решились подписать его. Этот факт сильно удивил руководителя Уильямс Джеймса Воулза.

"Я оцениваю его как одного из четырех лучших гонщиков, а иногда и как гонщика №2 на стартовой решетке. Почему бы вам не захотеть иметь его в своей команде?", - цитирует Воулза официальный сайт Формулы-1.

"Когда ты находишься на месте Ред Булл, где под угрозой чемпионство в Кубке конструкторов, это всегда трудное решение. Но да, я бы сделал Карлоса напарником Макса (Ферстаппена)".

Источник: Getty Images

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"Если вы в Мерседес, это трудный выбор. Они колебались между неконкурентоспособностью (в этом случае имеет смысл инвестировать в будущее) и заметной конкуренцией (между Сайнсом и Джорджем Расселлом)".

"Теперь вам сложнее решить, инвестировать ли вы в что-то уже известное или неизвестное (Андреа Кими Антонелли)".

"Они приняли свои решения разумно, и если Ред Булл решит сделать то же самое, опять же, есть причины, о которых я не буду знать, потому что они многократные чемпионы мира и не принимают решения легкомысленно. Но я был удивлен".

Напомним, что ранее с подобным мнением выступил друг Карлоса Сайнса Ландо Норрис из МакЛарен.

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