iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Норрис: Сайнс должен был оказаться в Ред Булл, а не в Уильямсе

Произошел очередной "Карландо" момент.
Вчера, 22:02
Ландо Норрис и Карлос Сайнс / Getty Images
Ландо Норрис и Карлос Сайнс / Getty Images

Недавно стало известно, что Карлос Сайнс подписал контракт с Уильямс, за который он будет выступать, начиная с 2025 года.

По мнению его друга Ландо Норриса, испанец должен был вернуться в Ред Булл.

"Честно говоря, проще всего просто сказать, что его место в Ред Булл. В моих глазах он должен был оказаться там", - цитирует Ландо официальный сайт Формулы-1.

"Очевидно, я предвзят. Я знаю Карлоса больше, чем Чеко Переса, и тому подобное. Но Карлос заслуживает многого. Он один из лучших гонщиков в Формуле-1, он доказывал это бесчисленное количество раз, и я его хороший друг".

Источник: Getty Images

Читай также: Спортивный директор Ред Булл покинет команду ради поста руководителя в Ауди

"Я рад за него, что он все еще в Формуле-1, я рад, что у него есть место и что он может попытаться вернуть Уильямс. Я думаю, что его партнерство с Алексом (Албоном) будет полезно для Формулы-1, так что все хорошо".

"Я уверен, что многие люди хотели бы сказать, что потенциально ему следовало бы перейти в Ред Булл, но это не мое решение".

Ранее было объявлено, что руководитель Норриса в МакЛарен Андреа Стелла подписал новое многолетнее соглашение с британской командой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари уильямс макларен Ред Булл Карлос Сайнс Ландо Норрис

Статьи по теме

МакЛарен продлил контракт с руководителем команды МакЛарен продлил контракт с руководителем команды
Спортивный директор Ред Булл покинет команду ради поста руководителя в Ауди Спортивный директор Ред Булл покинет команду ради поста руководителя в Ауди
Марко - о составе пилотов: В 2025-м карты вновь перетасуются Марко - о составе пилотов: В 2025-м карты вновь перетасуются
Решение принято: Ред Булл не будет менять Переса по ходу сезона Решение принято: Ред Булл не будет менять Переса по ходу сезона
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Полесье в отборе Лиги конференций, квалификация еврокубков
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:29
Одноклубник Забарного может пойти на повышение
Европа00:04
Защитник Манчестер Юнайтед согласился на смену клубной прописки
Вчера, 23:44
Олимпийские игры23:44
Олимпиада-2024: расписание выступлений украинцев. День 7-й
Олимпийские игры23:44
Олимпиада-2024 в Париже: Китай продолжает лидировать, Украина поднялась на шесть мест
Олимпийские игры23:27
Американская спортсменка пыталась найти любовь на Олимпиаде-2024 с помощью Тиндера
Европа22:50
Умер бывший тренер Лестера в возрасте 60 лет
Олимпийские игры22:25
ЛеБрон повторил олимпийское достижение Дюранта и Энтони
Киберспорт22:25
NaVi в огненном матче проиграли Liquid на BLAST Premier Fall Groups 2024
Киберспорт22:22
BLAST Premier Fall Groups 2024: NiP с украинцем выбили россиян Cloud9 - NiP, G2 разбили FaZe
Олимпийские игры22:14
Американка стала шестикратной олимпийской чемпионкой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK