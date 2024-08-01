Норрис: Сайнс должен был оказаться в Ред Булл, а не в Уильямсе

Недавно стало известно, что Карлос Сайнс подписал контракт с Уильямс, за который он будет выступать, начиная с 2025 года.

По мнению его друга Ландо Норриса, испанец должен был вернуться в Ред Булл.

"Честно говоря, проще всего просто сказать, что его место в Ред Булл. В моих глазах он должен был оказаться там", - цитирует Ландо официальный сайт Формулы-1.

"Очевидно, я предвзят. Я знаю Карлоса больше, чем Чеко Переса, и тому подобное. Но Карлос заслуживает многого. Он один из лучших гонщиков в Формуле-1, он доказывал это бесчисленное количество раз, и я его хороший друг".

Источник: Getty Images

Читай также: Спортивный директор Ред Булл покинет команду ради поста руководителя в Ауди

"Я рад за него, что он все еще в Формуле-1, я рад, что у него есть место и что он может попытаться вернуть Уильямс. Я думаю, что его партнерство с Алексом (Албоном) будет полезно для Формулы-1, так что все хорошо".

"Я уверен, что многие люди хотели бы сказать, что потенциально ему следовало бы перейти в Ред Булл, но это не мое решение".

Ранее было объявлено, что руководитель Норриса в МакЛарен Андреа Стелла подписал новое многолетнее соглашение с британской командой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!