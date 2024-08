МакЛарен продлил контракт с руководителем команды

МакЛарен и руководитель команды Андреа Стелла договорились о продлении контракта, о чем было объявлено на официальном сайте "оранжевых".

Команда не раскрывает длительность новой сделки - было объявлено о "многолетнем продлении".

"С тех пор, как он занял пост руководителя команды в декабре 2022 года, под его руководством команда быстро прогрессировала, завоевав две победы в Гран-при, 18 подиумов и одну победу в спринте", - говорится в заявлении.

"His impact on McLaren F1 in his role as Team Principal has been profound."



