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Автоспорт

МакЛарен продлил контракт с руководителем команды

Человек, работавший с Шумахером, Райкконеном и Алонсо, заслужил от британской команды продление сотрудничества.
Сегодня, 19:28
Андреа Стелла / Getty Images
Андреа Стелла / Getty Images

МакЛарен и руководитель команды Андреа Стелла договорились о продлении контракта, о чем было объявлено на официальном сайте "оранжевых".

Команда не раскрывает длительность новой сделки - было объявлено о "многолетнем продлении".

"С тех пор, как он занял пост руководителя команды в декабре 2022 года, под его руководством команда быстро прогрессировала, завоевав две победы в Гран-при, 18 подиумов и одну победу в спринте", - говорится в заявлении.

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Прежде чем присоединиться к МакЛарен в 2015 году, Андреа Стелла начал свою карьеру в Формуле-1 в составе Феррари, в которой провел 15 лет.

Там он работал инженером по производительности у Михаэля Шумахера и Кими Райкконена. Затем он оказался в должности гоночного инженера у "Айсмена" и Фернандо Алонсо.

После того, как 53-летний итальянец ушел из Скудерии, он занял должность руководителя отдела гоночных операций и производительности в МакЛарен. В 2019 году его повысили до гоночного директора. Перед стартом сезона-2023 Стелла заменил Андреаса Зайдля на посту руководителя команды.

Ранее стало известно, что спортивный директор Ред Булл Джонатан Уитли покинет команду в конце сезона-2024, чтобы присоединиться к Ауди.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

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