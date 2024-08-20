Хэмилтон неожиданно заговорил о завершении карьеры

Легендарный пилот заявил, что рано или поздно это случиться.

Легендарный пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, ныне представляющий Мерседес, заявил, что пока не планирует завершать профессиональную карьеру, но понимает что рано или поздно это произойдет:

Читай также: Хэмилтон рассказал, когда собирается завершить карьеру

"Иногда мне кажется, что я не знаю, сколько еще могу продержаться в Формуле-1. Я разговаривал со спортсменами, которые довольно рано завершили карьеру. И некоторые мне говорили, что жалели об этом и хотели бы выступать еще 1-2 года.

И что мне нужно гоняться, пока я могу. Но я перестану выступать тогда, когда начну считать, что уже недостаточно готов. Когда-то мне нужно будет остановиться", - сказал Хэмилтон в комментарии Planet F1.

Напомним, в новом сезоне Формулы-1 Льюис Хэмилтон будет представлять Феррари.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!