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Хэмилтон неожиданно заговорил о завершении карьеры

Легендарный пилот заявил, что рано или поздно это случиться.
Сегодня, 13:30
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Легендарный пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, ныне представляющий Мерседес, заявил, что пока не планирует завершать профессиональную карьеру, но понимает что рано или поздно это произойдет:

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"Иногда мне кажется, что я не знаю, сколько еще могу продержаться в Формуле-1. Я разговаривал со спортсменами, которые довольно рано завершили карьеру. И некоторые мне говорили, что жалели об этом и хотели бы выступать еще 1-2 года.

И что мне нужно гоняться, пока я могу. Но я перестану выступать тогда, когда начну считать, что уже недостаточно готов. Когда-то мне нужно будет остановиться", - сказал Хэмилтон в комментарии Planet F1.

Напомним, в новом сезоне Формулы-1 Льюис Хэмилтон будет представлять Феррари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула-1 Льюис Хэмилтон

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