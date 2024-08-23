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Альпин впервые взял в основную команду воспитанника

Джек Дуэн стал вторым пилотом французской конюшни на сезон-2025.
Сегодня, 14:11
Джек Дуэн / alpinecars.com
Джек Дуэн / alpinecars.com

Альпин наконец определился с составом пилотов на сезон-2025.

Напарником Пьера Гасли вместо ушедшего в Хаас Эстебана Окона станет Джек Дуэн.

Дуэн станет первым воспитанником Альпин, который попал в основную команду, ранее он был резервным пилотом.

Также пилот входил в тройку лучших - в 2021 году он стал вторым в Формуле-3, а в 2022 - третьим в Формуле-2.

"Поистине сюрреалистичное чувство – обеспечить свое будущее с Альпин и стать гонщиком Ф-1 на сезон-2025.

Мечта стала реальностью, и я не могу в достаточной мере отблагодарить команду за этот шанс", - признался пилот.

Ранее также у нас вышел материал, чего ждать от второй половины сезона.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

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