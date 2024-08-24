Сарджент уничтожил болид во время третьей практики Гран-при Нидерландов

К счастью, американский гонщик не пострадал, чего не скажешь о его болиде.

Болид (то, что от него осталось) Логана Сарджента / Getty Images

В субботу, 24 августа, в Зандворте прошла третья практика будущего Гран-при Нидерландов.

Однако данная сессия запомнилась серьезной аварией при участии пилота Уильямс Логана Сарджента.

Из-за дождя, который шел в Зандворте, 23-летний американец не справился с управлением на мокрой трассе и влетел в заграждение.

В результате столкновения болид Сарджента получил серьезные повреждения и даже загорелся. К счастью, гонщик не пострадал и смог самостоятельно покинуть машину, которую потушили.

Читай также: Сотрудники Рено призвали компанию не отказываться от разработки своего мотора для Формулы-1

В связи с такой аварией участие Сарджента в квалификации находится под вопросом.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий уик-энда в Нидерландах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!