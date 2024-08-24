Сарджент уничтожил болид во время третьей практики Гран-при Нидерландов
В субботу, 24 августа, в Зандворте прошла третья практика будущего Гран-при Нидерландов.
Однако данная сессия запомнилась серьезной аварией при участии пилота Уильямс Логана Сарджента.
Из-за дождя, который шел в Зандворте, 23-летний американец не справился с управлением на мокрой трассе и влетел в заграждение.
В результате столкновения болид Сарджента получил серьезные повреждения и даже загорелся. К счастью, гонщик не пострадал и смог самостоятельно покинуть машину, которую потушили.
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В связи с такой аварией участие Сарджента в квалификации находится под вопросом.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий уик-энда в Нидерландах.
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