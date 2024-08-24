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Автоспорт

Сотрудники Рено призвали компанию не отказываться от разработки своего мотора для Формулы-1

Они считают "предательством" возможный переход к статусу клиентской команды.
Сегодня, 12:39
Рено / Getty Images
Рено / Getty Images

Представители команды Рено по производству двигателей Формулы-1 в Вири-Шатийон призвали французского производителя переосмыслить планы Альпин стать клиентом Мерседес, предполагая, что это решение является "предательством", сообщает Motorsport.

В рамках усилий по улучшению своего положения французская команда намерена с 2026 года стать клиентской командой "серебряных стрел".

Ожидается, что окончательное решение насчет потенциальных поставок немецких двигателей будет принято 30 сентября.

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Однако, по информации источника, персонал Рено, занимающийся двигателями, выразил беспокойство руководству, в том числе генеральному директору Луке де Мео по поводу решения отказаться от проекта двигателя для Формулы-1.

В заявлении Социально-экономического совета сотрудников Альпин в Вири-Шатийоне отмечается, что технические обещания, уже продемонстрированные двигателем 2026 года, более чем оправдывают продолжение проекта Рено.

Напомним, что руководители Рено думают над тем, чтобы сделать команду Альпин клиентской из-за ее слабых выступлений в Формуле-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рено Альпин

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