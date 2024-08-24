Вольфф признал ведение переговоров с Ферстаппеном этим летом

Стороны согласились, что нет смысла о чем-то договариваться на 2025 год.

Руководитель Мерседес Тото Вольфф рассказал о переговорах с представителями пилота Ред Булл Макса Ферстаппена, которые состоялись этим летом.

Австриец считал, что у него была "не нулевая" возможность подписать нидерландца на 2025 год. Однако обе стороны пришли к выводу, что Ферстаппен не присоединится к "серебряным стрелам" в следующем сезоне.

"В течение всего года я думал, что есть окно или вероятность. Она не была нулевой", — цитирует Вольффа Motorsport.

"Там (в Ред Булл) почва все еще довольно ухабистая, и не только по соображениям производительности, но и из-за межличностных проблем, о которых мы все знаем".

Источник: Getty Images

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"Я всю жизнь ладил с Йосом (Ферстаппеном). Но, может быть, потому, что мы немного похожи. И поэтому я думал, что дверь никогда не закроется полностью".

"Какова была вероятность того, что это произойдет? Может быть, 10 к 1. Девять к одному. Тем не менее, я не хотел сдаваться. Но летом мы вместе пришли к выводу, что не следует ждать, пока что-то произойдет, прежде чем брать на себя обязательства на 2025 год".

"Так что давайте просто продолжим нашу работу: Макс в Ред Булл и здесь, в Мерседес, мы сами принимаем решения насчет пилотов. И это была своего рода совместная мысль".

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