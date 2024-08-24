Хэмилтон: Переусердствовали с изменением настроек болида

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов.

Напомним, семикратный чемпион мира показал лишь 12-й результат в то время, как его партнер Джордж Расселл стал четвертым.

Однако после гонки британский пилот еще и получил штраф в три позиции за блокировку Переса и начнет Гран-при с 15-й позиции.

Хэмилтон рассказал, что команда поменяла настройки в ночь с пятницы на субботу, но из-за срыва третьей практики не успели их протестировать.

"Очень трудная сессия. В ночь с пятницы на субботу мы внесли в настройки болида изменения, но не смогли проверить их работу в третьей практике – впрочем, все были в равных условиях.

Но да, мы довольно сильно изменили настройки болида – и управление им превратилось в сущий кошмар. Мы меняли настройки на обоих болидах, но у меня изменений было больше, чем у Джорджа.

Управлять машиной было очень непросто, ее постоянно срывало в сторону. Вчера у нас были проблемы с сильной недостаточной поворачиваемостью – мы хотели устранить эти проблемы путем изменения настроек, но явно перестарались.

Что касается гонки, то попасть в топ-10 будет трудно", – приводит слова Льюиса racingnews365.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Нидерландов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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