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Вассер - об отказе Феррари от Ньюи: ПСЖ скупает всех лучших, но Лигу чемпионов так и не выиграл

Руководитель Скудерии использовал интересную аналогию в качестве объяснения решения своей команды.
Вчера, 23:20
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Когда технический директор Ред Булл Эдриан Ньюи объявил о решении покинуть австрийскую команду, Феррари считалась главным претендентом на то, чтобы забрать его.

Однако после переговоров итальянский коллектив принял решение не делать этого, так как посчитал требования британца завышенными.

Недавно руководитель Феррари Фредерик Вассер объяснил, почему Ньюи не присоединится к Скудерии.

"Я всегда говорил, что команда на первом месте. Это касается инженеров, пилотов и кого угодно. Не сумма талантов обеспечивает производительность, а правильное сочетание факторов", - цитирует Вассера Corriere Della Serra.

"ПСЖ всегда скупает лучших игроков, но он так никогда и не выигрывал Лигу чемпионов. Мы же, с другой стороны, на правильном пути".

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Ожидается, что Феррари представит следующий пакет обновлений SF-24 на Гран-при Италии. Эти обновления определят, сможет ли Скудерия исправить свое сорванное развитие.

Это будет иметь последствия не только для оставшейся части 2024 года, но и для следующего сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов феррари Ред Булл ПСЖ Эдриан Ньюи

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