Уильямс решились произвести замену пилота накануне Гран-при Италии

Уильямс объявил, что прекращает сотрудничество с Логаном Сарджентом.

Напомним, 23-летний американец присоединился к команде перед стартом сезона-2023. После 36-ти стартов в активе Логана лишь одно набранное очко.

О том, что Сарджент может лишиться кокпита говорили уже давно. На его место предполагали Мика Шумахера или Лиама Лоусона, но Уильямс решили дать шанс своему воспитаннику.

Напарником Алекса Албона до конца сезона-2024 станет 21-летний аргентинец Франко Колапинто.

Пилот присоединился к программе Уильямс в 2023 году, тогда же дебютировал в Ф-1 на предсезонных тестов на Яс-Марине. Также в этом сезоне он провел первую практику за команду на Сильверстоуне.

На текущий момент Колапинто шестой в рейтинге пилотов Формулы-2, в его активе одна победа.

Ранее также сообщалось, что Ньюи все ещё оценивает предложения других команд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!