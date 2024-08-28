Стало известно, почему именно Колапинто занял место Сарджента

У Уильямс попросту не оставалось других вариантов.

Юниор Уильямс Франко Колапинто изначально не входил в планы команды, утверждает Formu1a.uno.

Напомним, команда из Гроу решилась заменить Логана Сарджента на остаток сезона. Парнером Алекса Албона станет 21-летний авргентинец Франко Колапинто.

Изначально Уильямс отказались от идеи замены пилотов после того, как Альпин отказалась дать в аренду Эстебана Окона. Однако неуверенные выступления Сарджента вынудили Воулза искать варианты.

Юниор Мерседес Андреа Кими Антонелли не рассматривался, так как Тото Вольфф решил дать пилоту спокойное развитие, вместо резкого подьема сразу в Формулу-1.

Однако взамен предложил руководителю Уильямс присмотреться к Мику Шумахера и Лиаму Лоусону. Лоусон казался предпочтительным вариантом, однако "быки" отказались отдавать его.

Вероятно, дело в том, что и Ред Булл рассматривает возможность замены пилотов, и в таком случае Лоусон пригодится им самим.

А уже выбирая междуц Шумахером и Колапинто Воулз решил все же дать шанс молодому пилоту, который уже может похвастать победой в Формуле-2 в этом сезоне.

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