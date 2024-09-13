"Именно так и должно быть": Хэмилтон доволен текущей ситуацией в Формуле-1

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон считает, что сейчас в Формуле-1 идеальная ситуация.

Напомним, что в последних семи Гран-при было шесть разных победителей, и британец считает, что так и должно быть.

Такой высокий уровень конкуренции в пелотоне приводит к огромному увеличению зрительского интереса к гонкам, а также мотивирует самих пилотов.

"Именно так все и должно быть. В конечном счете, именно к такому результату стремятся в Ф-1, меняя технический регламент. Только вот обычно это не срабатывает.

Так что здорово, что мы наконец-то вошли в эту фазу – мы видим, как Макларен добился значительного прогресса, как последнюю гонку выиграла Феррари, а до этого побеждал Мерседес.

Надеюсь, что в оставшихся гонках мы продолжим видеть нечто подобное", - цитирует Хэмилтона Crash.

Напомним, с расписанием и результатами Гран-при Азербайджана вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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