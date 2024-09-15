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Гасли дисквалифицирован с квалификации Гран-при Азербайджана

Техническая неисправность болида привела к нарушению регламента.
Сегодня, 09:40
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Пилот Альпин Пьер Гасил был дисквалифицирован по итогам квалификации Гран-при Азербайджана.

Француз сумел занять 13-ю строчку, однако стюарды обнаружили нарушения, а именно превышение параметра допустимой скорости расхода топлива.

Стюарды сообщили, что болид Гасли превысил разрешенный расход топлива на 100 кг/ч на последнем круге Q2. Представители команды объяснили, что у них возникла неожиданная кратковременная техническая неисправность, которая привела к тому, что массовый поток топлива был больше, чем ожидалось, в переходном режиме. Причина была согласована с техническим персоналом FIA.

Тот факт, что массовый поток топлива превышал лимит в тот момент, не отрицался пилотом. Участник продемонстрировал стюардам, что техническая неисправность привела к замедлению времени прохождения круга и что в этот момент не было получено никакого преимущества в скорости.

Таким образом, по их мнению, это должно быть учтено при смягчении наказания. Они также отметили, что большая редкость нарушений этой статьи свидетельствует о том, что это не является частью их стратегии, и что масштаб переходного процесса просто превысил предел, который они поддерживают, чтобы предотвратить нарушение.

Однако стюарды решили все-таки дисквалифицировать пилота, так как именно такое наказание предусмотрено за нарушение технического регламента.

Напомним, с расписанием и результатами Гран-при Азербайджана вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пьер Гасли

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