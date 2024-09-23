Марко: Отставание Ред Булл вызывает тревогу

Советник Ред Булл Гельмут Марко признал, что команда обеспокоена успехами конкурентов.

Напомним, что на Гран-при Сингапура Ландо Норрис опередил Макса Ферстаппена на более чем 20 секунд.

Марко признал, что команда очень обеспокоена сложившейся ситуацией, однако руки пока никто не опустил.

"Безумие, как он оторвался. Наше отставание вызывает тревогу. Нам срочно нужно найти скорость.

Слава богу, впереди четыре недели, чтобы над этим поработать. Многое должно произойти", – цитирует Марко oe24.

Ранее также сообщалось, что пилоты Мерседес получили тепловой удар.

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