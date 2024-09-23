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Автоспорт

Марко: Отставание Ред Булл вызывает тревогу

Команда намерена срочно решать эту проблему.
Сегодня, 12:59
Гельмут Марко / Getty Images
Гельмут Марко / Getty Images

Советник Ред Булл Гельмут Марко признал, что команда обеспокоена успехами конкурентов.

Напомним, что на Гран-при Сингапура Ландо Норрис опередил Макса Ферстаппена на более чем 20 секунд.

Марко признал, что команда очень обеспокоена сложившейся ситуацией, однако руки пока никто не опустил.

"Безумие, как он оторвался. Наше отставание вызывает тревогу. Нам срочно нужно найти скорость.

Слава богу, впереди четыре недели, чтобы над этим поработать. Многое должно произойти", – цитирует Марко oe24.

Ранее также сообщалось, что пилоты Мерседес получили тепловой удар.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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