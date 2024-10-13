Бинотто: Ауди ожидает борьбу среди лидеров в 2030 году

Команда понимает, что для успеха необходимо время.

Руководитель программы Ауди Маттиа Бинотто рассказал, когда команда планирует бороться с лидерами пелотона.

Напомним, что немецкий автопроизводитель будет принимать участие в чемпионате Формулы-1 с 2026 года.

Бинотто заявил, что Ауди готовится к борьбе с лидерами лишь к 2030 году. В команде понимают, что для таких результатов нужно время.

"Другим командам потребовались годы, чтобы добраться до вершины. Тодт пришел в Маранелло в 1993-м, а первый Кубок конструкторов был завоеван Феррари в 1999-м. То же случилось с Мерседесом. Путь занимает пять-семь лет, мы ожидаем, что будем бороться в 2030-м.

Нам предстоит восхождение, перед нами Эверест, и сейчас мы видим лишь его основание. Мы решаем, с какой стороны забраться – важно проложить путь", - приводит слова Бинотто Corriere della Sera.

Ранее также Вассер прокомментировал переход Хэмилтона в Феррари.

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