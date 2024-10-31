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В Ред Булл больше не рассчитывают на победу в Кубке конструкторов

Марко заявил, что "быки" не рассчитывают даже догнать Феррари.
Сегодня, 18:14
Гельмут Марко / Getty Images
Гельмут Марко / Getty Images

В Ред Булл приняли тот факт, что команда не выиграет Кубок конструкторов.

Напомним, что на текущий момент "быки" опустились на третье место, уступая 25 очков Феррари и 54 Макларену.

Советник команды Гельмут Марко признал, что Ред Булл не только Макларен, но и Феррари, скорее всего, не сможет догнать.

"Все кончено. Феррари в своей текущей форме недосягаема, она даже может достать Макларен", - сказал Марко, отвечая на вопрос о шансах команды.

Напомним, на этих выходных состоится Гран-при Бразилии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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