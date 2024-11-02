Ферстаппен потерял третье место в спринте из-за штрафа

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен был оштрафован добавлением пяти секунд к его результату в спринтерской гонке, а также одним штрафным баллом в суперлицензию, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Из-за этого штрафа трехкратный чемпион мира потерял свое третье место, которое отошло Шарлю Леклеру (Феррари). Ферстаппен же переместился на четвертое место.

Нидерландец получил штраф за превышение режима скорости во время режима виртуальной машины безопасности (ВМБ).

Согласно документу, в конце режима ВМБ Ферстаппен оказался ниже минимально допустимого значения на 0,63 секунды.

И несмотря на то, что он попытался исправиться, гонщик не успел сделать этого до завершения режима ВМБ.

Источник: fia.com

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Бразилии.

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