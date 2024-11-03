iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен недоволен действиями стюардов на квалификации Гран-при Бразилии

Красные флаги появились на трассе слишком поздно.
Сегодня, 14:23
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен недоволен дирекцией Гран-при Бразилии.

Нидерландец потерял шанс пробиться в третий сегмент квалификации из-за красных флагов, которые окончили сессию.

Однако после аварии Ланса Стролла, сначала стюарды дали желтые флаги, и часть пилотов сумела завершить круг и улучшить свое время. А последовавшие после красные флаги закончили сессию прямо перед носом Ферстаппена и Переса.

"Машина врезалась в стену – сессию нужно было сразу останавливать красными флагами. Я не понимаю, почему нужно ждать 30-40 секунд, прежде чем решиться вывести красные флаги. Это полный бред.

Ладно, я это переживу, честно. Просто мне это кажется глупостью – и даже обсуждать это не имеет смысла. Это просто смехотворно", - приводит слова Макса Sky Sports.

С расписанием и результатами Гран-при Бразилии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Ферстаппен потерял третье место в спринте из-за штрафа Ферстаппен потерял третье место в спринте из-за штрафа
По стопам Ферстаппена: Леклера вызвали к стюардам за мат во время пресс-конференции По стопам Ферстаппена: Леклера вызвали к стюардам за мат во время пресс-конференции
Монтойя: Норрису нужно вынести Ферстаппена Монтойя: Норрису нужно вынести Ферстаппена
Ферстаппен потеряет пять мест на старте Гран-при Бразилии за замену мотора Ферстаппен потеряет пять мест на старте Гран-при Бразилии за замену мотора
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:15
BLAST Premier World Final 2024: G2 унизили Spirit в гранд-финале и стали чемпионами
Украина15:13
Колос минимально победил Ворсклу
Европа14:51
Экс-игрок Ливерпуля призвал клуб подписать звезду Барселоны
Формула 114:28
Гран-при Бразилии: Норрис взял поул, второй Расселл, а за ним неожиданно Цунода
Формула 114:23
Ферстаппен недоволен действиями стюардов на квалификации Гран-при Бразилии
Европа14:17
Известный испанский клуб собирается назначить обладателя Золотого мяча на пост главного тренера
Украина13:41
Игрок Динамо начал встречаться с девушкой, которая имеет ребенка от его экс-одноклубника
Другие страны13:28
Легенду Ливерпуля освистали собственные фанаты
Теннис13:07
Известный американский теннисист стал жертвой попытки ограбления
Европа12:59
Экс-звезда Челси выиграл первый чемпионский титул в карьере тренера благодаря мотивации Моуринью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK