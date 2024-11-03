Ферстаппен недоволен действиями стюардов на квалификации Гран-при Бразилии
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен недоволен дирекцией Гран-при Бразилии.
Нидерландец потерял шанс пробиться в третий сегмент квалификации из-за красных флагов, которые окончили сессию.
Однако после аварии Ланса Стролла, сначала стюарды дали желтые флаги, и часть пилотов сумела завершить круг и улучшить свое время. А последовавшие после красные флаги закончили сессию прямо перед носом Ферстаппена и Переса.
"Машина врезалась в стену – сессию нужно было сразу останавливать красными флагами. Я не понимаю, почему нужно ждать 30-40 секунд, прежде чем решиться вывести красные флаги. Это полный бред.
Ладно, я это переживу, честно. Просто мне это кажется глупостью – и даже обсуждать это не имеет смысла. Это просто смехотворно", - приводит слова Макса Sky Sports.
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