Ферстаппен недоволен действиями стюардов на квалификации Гран-при Бразилии

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен недоволен дирекцией Гран-при Бразилии.

Нидерландец потерял шанс пробиться в третий сегмент квалификации из-за красных флагов, которые окончили сессию.

Однако после аварии Ланса Стролла, сначала стюарды дали желтые флаги, и часть пилотов сумела завершить круг и улучшить свое время. А последовавшие после красные флаги закончили сессию прямо перед носом Ферстаппена и Переса.

"Машина врезалась в стену – сессию нужно было сразу останавливать красными флагами. Я не понимаю, почему нужно ждать 30-40 секунд, прежде чем решиться вывести красные флаги. Это полный бред.

Ладно, я это переживу, честно. Просто мне это кажется глупостью – и даже обсуждать это не имеет смысла. Это просто смехотворно", - приводит слова Макса Sky Sports.

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