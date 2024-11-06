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Бинотто: Мы бы все равно выбрали Бортолето

Ауди не сомневается в выборе пилота.
Сегодня, 16:16
Маттиа Бинотто / Getty Images
Маттиа Бинотто / Getty Images

Руководитель проекта Ауди Маттиа Бинотто заявил, что команда не сомневается в выборе Габриэля Бортолето.

Напомним, что Заубер (будущая Ауди) подписала контракт с 20-летним бразильским пилотом.

Бинотто заявил, что выбор меджу опытным и молодым пилотом, и выбрав второе, в кандидатуре Бортолето уже не было никаких сомнений.

"Если вы посмотрите вокруг, то увидите, что среди новичков, доступных нам, Бортолето является одним из самых талантливых гонщиков, с очень большим потенциалом. И для Ауди нужно было лишь на это решиться.

Выбор был между кем-то из опытных или кем-то из молодых гонщиков. И вариант с молодым пилотом показался нам более предпочтительным. Так что в данном случае вопрос был только в том, когда это случится.

Мы бы все равно выбрали Бортолето. Был лишь один вопрос, который мы себе задавали – стоит ли переводить его в Формулу-1 напрямую, уже в 2025 году, или дать ему время для развития, а переход отложить на 2026 год?" - приводит слова Бинотто formu1a.uno.

Ранее также стала известна дальнейшая судьба Боттаса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ауди

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