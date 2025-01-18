Ауди завершил покупку аутсайдера Формулы-1
Немецкий автогигант получил полный контроль над конюшней Королевы австопорта.
Ауди выкупил 100 % акций Заубера. До сих пор автопроизводитель из концерна Volkswagen AG был миноритарным акционером швейцарской команды, сообщает RacingNews365.
Покупка Заубера произошла раньше времени. Ауди обязан был завершить процесс к 2026 году. В это время немецкий автогигант начнет выступления под эгидой Формулы-1 под названием со статусом заводской конюшни.
Audi потратил на покупку Заубера ориентировочно 600 млн евро. Грядущий сезон станет последним для швейцарской команды под историческим названием. Пилотами конюшни будут Нико Гюлькенберг и Габриэль Бортолето.
Кстати, ранее автодром Нюрбургринг отказался от возвращения в Формулу-1.
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