Ауди завершил покупку аутсайдера Формулы-1

Ауди выкупил 100 % акций Заубера. До сих пор автопроизводитель из концерна Volkswagen AG был миноритарным акционером швейцарской команды, сообщает RacingNews365.

Покупка Заубера произошла раньше времени. Ауди обязан был завершить процесс к 2026 году. В это время немецкий автогигант начнет выступления под эгидой Формулы-1 под названием со статусом заводской конюшни.

Audi потратил на покупку Заубера ориентировочно 600 млн евро. Грядущий сезон станет последним для швейцарской команды под историческим названием. Пилотами конюшни будут Нико Гюлькенберг и Габриэль Бортолето.

Кстати, ранее автодром Нюрбургринг отказался от возвращения в Формулу-1.

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