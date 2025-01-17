Руководство Нюрбургринга прокомментировало возвращение трассы в Формулу-1

Легендарная трасса не вернется в календарь в обозримом будущем.

Компания, владеющая трассой Нюрбургринг заявила, что скорое возвращение в Формулу-1 невозможно.

Напомним, что легендарная немецкая трасса в последний раз принимала гонку серии в 2020 году. На трассе прошел Гран-при Айфеля, который пришлось включить в календарь из-за пандемии.

На текущий момент известно, что руководство Формулы-1 планирует сократить количество европейских этапов до восьми. А от организаторов требуют не только огромных взносов, но и серьезные обновления инфраструктуры.

Учитывая все это, владельцы Нюрбургринга не видят в ближайшим будущем перспектив для возвращения.

"Да, по всем этим причинам мы, как частная компания, владеющая трассой, просто не сможем реализовать этот план в его текущей форме. С тех пор, как мы последний раз общались с представителями Формулы-1 более года назад, ситуация не изменилась", - приводит слова владельцев racingnews365.

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