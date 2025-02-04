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Автоспорт

Аутсайдер Формулы-1 создаст третью базу команды

Швейцарская конюшня чемпионата мира решила иметь представительство на Туманном Альбионе.
Сегодня, 17:29
Шоу-кар Ауди / Getty Images
Шоу-кар Ауди / Getty Images

Заубер продолжает подготовку к ребрендингу в Ауди. Команда откроет базу в Соединенном Королевстве, сообщает Autosport.

В сезоне-2026 швейцарская конюшня возьмет новое название и будет использовать немецкие силовые агрегаты. В то же время штаб-квартира Audi останется в швейцарском Хинвиле. Производство двигателей продолжат в немецком Нойбурге.

В ближайшее же лето Заубер запустит третью базу команды. Британский дом конюшни будет располагаться неподалеку от автодрома Сильверстоун. В этом регионе базы имеют все остальные коллективы Формулы-1, за исключением Феррари и Рейсинг Буллз.

К слову, ранее Хорнер озвучил цели Лоусона на новый сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер ауди

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