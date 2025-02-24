Чемпион MotoGP пропустит старт сезона из-за нового перелома
Темная полоса в жизни испанского мотогонщика затянулась.
27-летний Хорхе Мартин не будет соревноваться на Мото Гран-при Таиланда 1-2 марта. Испанец пропустит первый этап сезона-2025, сообщает Autosport.
Вероятнее всего, Мартин сломал левую руку на тренировке в понедельник. Действующий чемпион MotoGP только что восстановился от травм, полученных на тестах в Сепанге. В начале февраля он сломал правую руку и левую ногу.
В прошлом году Мартин завоевал премьерный титул, набрав 508 очков. В общем зачете пилотов он опередил Франческо Баньяю из Дукати и Марка Маркеса (Грезини).
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