Алонсо предрек борьбу Астон Мартин за титул

Двукратный чемпион мира надеется на прогресс британской конюшни в ближайшие сезоны.

43-летний испанец верит, что изменения в регламенте выведут Астон Мартин в гранды чемпионата мира. Фернандо Алонсо окрылен переходом культового конструктора Эдриана Ньюи, сообщает Motorsport Week.

"В 2026 году начнут действовать новые правила. А с апреля этого года к нашей команде присоединится Эдриан Ньюи.

Поэтому мы должны быть вдохновленными и настраиваться на то, что сезон-2026 для Астон Мартин будет успешным. Может, нам даже удастся взять и победить в F1 и стать чемпионами. Это громкие слова, но и ожидания высоки", – заявил ветеран.

К слову, звездный шеф-повар Рамзи подписал контракт с Формулой-1.

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