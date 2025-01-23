Известный шеф-повар подписал контракт с Формулой-1
Гордон Рамзи будет готовить для команд и гостей Гран-при.
Один из самых известных шеф-поваров мира Гордон Рамзи подписал контракт с Формулой-1, пишет Autosport.
Руководство серии сумело договориться с британцем, который, кстати, являеься большим фанатом автоспорта, о поставках еды.
Рамзи и его команда будут готовить еду для пит-боксов и гостевых зон.
Тем не менее попробовать блюда от известного шефа смогут далеко не все, контракт заключен лишь на десять Гран-при: в Майами, Монако, Монреале, Сильверстоуне, Монце, Остине, Мехико, Лас-Вегасе, Лусаиле и Яс-Марине.
Ранее также сообщалось, что Кевин Магнуссен остался в Формуле-1.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!