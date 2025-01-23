Известный шеф-повар подписал контракт с Формулой-1

Гордон Рамзи будет готовить для команд и гостей Гран-при.

Один из самых известных шеф-поваров мира Гордон Рамзи подписал контракт с Формулой-1, пишет Autosport.

Руководство серии сумело договориться с британцем, который, кстати, являеься большим фанатом автоспорта, о поставках еды.

Рамзи и его команда будут готовить еду для пит-боксов и гостевых зон.

Тем не менее попробовать блюда от известного шефа смогут далеко не все, контракт заключен лишь на десять Гран-при: в Майами, Монако, Монреале, Сильверстоуне, Монце, Остине, Мехико, Лас-Вегасе, Лусаиле и Яс-Марине.

Ранее также сообщалось, что Кевин Магнуссен остался в Формуле-1.

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